إلغاء إضراب أعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية

Publié le Jeudi 02 Decembre 2021 - 21:29 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تقرر مساء اليوم الخميس الغاء اضراب أعوان وعمال الشركة التونسية للسكك الحديدية على اثر الجلسة الصلحية التي التأمت بين الأطراف المعنية .
وقال العربي اليعقوبي الكاتب العام لنقابة الشركة التونسية للسكك الحديدية في تصريح لاذاعة شمس اف أنه سيتم استئناف سفرات القطارات على كامل شبكتها بداية من يوم الجمعة وفق تصريحه.

من جهتها أعلنت وزارة النقل في بلاغ اصدرته أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجامعة العامة للسكك الحديدية يتضمن جملة من البنود اهمها الاستئناف الفوري لسير نشاط القطارات على كامل شبكة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وتعهد الإدارة بخلاص اجور الاعوان في آجالها .

يشار الى أن أعوان وعمال الشركة التونسية للسكك الحديدية دخلوا أمس الأربعاء، في إضراب فجئي، بسبب تأخر صرف أجورهم لشهر نوفمبر المنقضي.

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