مداهمة مستودع امبراطور الاتجار في العملة والإقراض بفائض وحجز كميات من الأموال والأسلحة النارية

تمكن اليوم أعوان الإدارة الفرعية الأبحاث الاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية ،واثر مداهمة أمنية لمستودع امبارطور الاتجار في العملة والإقراض بفائض من حجز 200 الف دينار من العملة التونسية و10 آلاف أورو وسلاحين ناريين ،و150 خرطوشة ،كما تم حجز 10 آلاف كمامة وكميات من المصوغ والشيكات كان قد تسلمها من الأشخاص الذين مكنهم من قروض بفائض مرتفع كضمان لديه .



وكشفت الأبحاث أن قيمة المحجز بلغت نصف مليار ولا تزال الابحاث جارية معه ..



