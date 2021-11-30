رئيسة الحكومة تستقبل القائد العام للكشافة التونسية

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، مساء اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، القائد العام للكشافة التونسية علي الخياري وهيفاء أورير، أول امرأة تترأس المؤتمر الوطني 23 في تاريخ المنظمة الكشفية.



وهنأت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة الحضور بمناسبة نجاح أشغال المؤتمر 23 للكشافة التونسية، متمنية النجاح للمكتب الجديد في أعماله.

وأشادت رئيسة الحكومة بتاريخ هذه المنظمة الشبابية العريقة وبمساهمتها في بناء دولة الاستقلال من خلال العناية بالناشئة وتربيتهم على القيم الوطنية وتكوين القيادات الشبابية وتكريس روح المبادرة لديهم والمشاركة الإيجابية في تنفيذ السياسات الوطنية الكبرى، مثمنة الدور الرائد للكشافة التونسية في معاضدة جهود الدولة لمجابهة جائحة كورونا.

من جهته هنأ القائد العام للكشافة التونسية علي الخياري رئيسة الحكومة لتوليها هذا المنصب كأول امرأة في العالم العربي، مؤكدا أن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان إيجابيا ومثمرا وتم خلاله التطرق الى عدد من المسائل التي تهم دور الكشافة التونسية في تنشئة الطفل وصقل مواهبه، هذا إضافة الى علاقة المنظمة الكشفية بمنظمات المجتمع المدني.

وأكد علي الخياري أن المنظمة الكشفية تضع كل امكانياتها من أجل مشاركة فعالة للمنظمة في الاستشارة الشبابية.



