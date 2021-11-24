الرائد الرسمي: إنهاء مهام قناصل وسفراء ومفوّضين

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 18:10 قراءة: 0 د, 7 ث
      
تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 أوامر رئاسية مؤرخة في 22 نوفمبر 2021 وتقضي بإنهاء مهام سفراء وقناصل ومفوّضين.



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