تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 أوامر رئاسية مؤرخة في 22 نوفمبر 2021 وتقضي بإنهاء مهام سفراء وقناصل ومفوّضين.
الرائد الرسمي: إنهاء مهام قناصل وسفراء ومفوّضين
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