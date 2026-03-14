تقديم دليل إجراءات إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي بصيغتي الكراء المملّك والبيع بالتقسيط
تم، يوم الجمعة 13 مارس 2026، تقديم دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع السكنية ذات الصبغة الاجتماعية في إطار آلية الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط، وذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة قيادة برنامج الكراء المملّك، بإشراف وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري.
وأفادت وزارة التجهيز، في بلاغ، بأن هذا الدليل يمثّل وثيقة توجيهية مرجعية تهدف إلى توحيد التمشي الإداري واختصار الآجال الزمنية لإنجاز المشاريع السكنية الموجّهة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل. ويشمل مختلف مراحل تنفيذ المشاريع، بداية من توفير العقار أو طلب التفويت في الأراضي الدولية لفائدة الباعثين العقاريين العموميين بالدينار الرمزي، وصولاً إلى التفويت في المساكن للمنتفعين، مروراً بتمويل الدراسات وأشغال التهيئة والبناء والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة.
كما تم خلال الاجتماع عرض مشاريع اتفاقيات نموذجية تتعلق بتمويل إنجاز هذه المشاريع، إلى جانب مشروع عقد الكراء المملّك، فضلاً عن استعراض الإجراءات المرتبطة بتسجيل الأجراء للانتفاع بالمساكن الاجتماعية وفق الصيغتين المعتمدتين.
وأكد الوزير، بالمناسبة، ضرورة تبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين وتقليص آجال دراسة الملفات، بما يضمن نجاح البرنامج في إطار الشفافية والعدالة، بالتوازي مع تقدم إنجاز المشاريع السكنية وانطلاق تسليم أولى المساكن الجاهزة في الآجال المحددة.
وبيّن أن تفعيل آلية الكراء المملّك من شأنه تعزيز الجهود الوطنية في قطاع السكن، في إطار الاستراتيجية الاجتماعية للدولة الهادفة إلى تمكين الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من النفاذ إلى سكن لائق.
يُذكر أن وزارة التجهيز والإسكان تعتزم، ضمن مخطط التنمية للفترة 2026–2030، إنجاز نحو 5000 مسكن في إطار آلية الكراء المملّك.
