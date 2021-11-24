د.المسعدي: المناطق الأقل تلقيحا ضد فيروس كورونا هي التي يتنشر بها الوباء أكثر من غيرها من الجهات

كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا، الدكتور أمان الله المسعدي، عن مصدر تفشي الوباء في عدة مناطق وخاصة المؤسسات التربوية ومن يقف وراء ظهور البؤر.وقال الدكتور المسعدي، خلال اسضافته اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، في ماتينال اذاعة شمس، إن عددا من الأطفال كانوا في عطلة وعادوا من فرنسا وراء بؤرة تفشي كورونا في صفاقس.وأضاف عضو اللجنة العلمية أن التحريات التي قامت بها وزارة التربية في بعض المؤسسات التعليمية أثبتت أن الإطار التربوي وراء تفشي الفيروس بهذه المؤسسات.وشدد الدكتور المسعدي على أنه ثبت أن المناطق الأقل تلقيحا ضد فيروس كورونا هي التي يتنشر بها الوباء أكثر من غيرها من الجهات.