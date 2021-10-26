اعلام جزائري... الافراج عن الأخوين القروي

كشفت وسائل إعلام جزائرية أن السلطات الجزائرية أفرجت عن رجل الأعمال نبيل القروي وشقيقه.
وأفادت جريدة أخر ساعة الجزائرية يوم الاثنين بأنه تم إطلاق سراح الأخوين نبيل وغازي القروي الموقوفين في الجزائر مع مواصلة الأبحاث معهما وهما خارج السجن.
وكان تم نقل الأخوين نبيل وغازي القروي من سجن قسنطينة إلى سجن الحراش بالعاصمة.
وتمت إحالة ملف قضية الشقيقين القروي من القطب المتخصص بقسنطينة إلى القطب الجزائي المتخصص بالعاصمة، أين أشرف قاضي التحقيق على استكمال مجريات التحقيق القضائي.
وفي 4 سبتمبر الماضي، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة إيداع نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، و4 جزائريين من بينهم امرأة رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية.
ويأتي القرار بعد أن أنهت الشرطة القضائية بمدينة تبسة التحقيقات الأولية بخصوص دخول رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه التراب الجزائري بطريقة غير شرعية.
وذكرت مصادر أن رجل الأعمال التونسي وشقيقه ملاحقان بتهمة "عبور الحدود بطريقة غير شرعية".
وأفادت جريدة أخر ساعة الجزائرية يوم الاثنين بأنه تم إطلاق سراح الأخوين نبيل وغازي القروي الموقوفين في الجزائر مع مواصلة الأبحاث معهما وهما خارج السجن.
وكان تم نقل الأخوين نبيل وغازي القروي من سجن قسنطينة إلى سجن الحراش بالعاصمة.
وتمت إحالة ملف قضية الشقيقين القروي من القطب المتخصص بقسنطينة إلى القطب الجزائي المتخصص بالعاصمة، أين أشرف قاضي التحقيق على استكمال مجريات التحقيق القضائي.
وفي 4 سبتمبر الماضي، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة إيداع نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، و4 جزائريين من بينهم امرأة رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية.
ويأتي القرار بعد أن أنهت الشرطة القضائية بمدينة تبسة التحقيقات الأولية بخصوص دخول رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي وشقيقه التراب الجزائري بطريقة غير شرعية.
وذكرت مصادر أن رجل الأعمال التونسي وشقيقه ملاحقان بتهمة "عبور الحدود بطريقة غير شرعية".
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