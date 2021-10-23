منصّة Trust News تنشر حصيلة أسبوع لأهم الأخبار المغلوطة كان رصدها الموقع

تصنيف الزائف: 10 أخبارتصنيف المضلل: 7 أخبارتصنيف الإشاعة : 4 أخباروكان موقع تراست نيوز المختص في تفنيد الأخبار الزائفة والمعطيات المغلوطة المتداولة أحصى في ال12 الأشهر الماضية أكثر من 1700 مقال بالإضافة لحوالي 120 فيديو قام بالتدقيق فيهميذكر أن مؤسسات الإعلام العموميَة (التلفزة التونسية، الإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء) أطلقت منذ سنة منصَة رقميَة بهدف التصدَي لتفشّي الأخبار الزائفة والإشاعات الرامية إلى التأثير على سير العمليَة السياسية وتضليل الرأي العام.كما أطلقت مبادرات خاصة مثل مبادرة موقع "نواة" و"بيزنس نيوز" ومنصة "فالصو"، التي تتحرى حول الأخبار الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي ، وتجربة "الهايكا" مع مؤسسات الإعلام العمومي في 2019 ، وآخرها منصة "تونس تتحرى " ، التي أعلنت نقابة الصحفيين عن انطلاقها في جوان الماضي..