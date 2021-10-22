رئيسة الحكومة في زيارة للمملكة العربية السعودية يوم الأحد القادم

Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 - 14:12قراءة: 0 د, 35 ث
باب نات - تؤدي رئيسة الحكومة نجلاء بودن زيارة للمملكة العربية السعودية يوم الأحد القادم.
ووفق بعض المصادر ستشارك رئيسة الحكومة في مؤتمر ينتظم بالمملكة يومي 24 و 25 اكتوبر الجاري .
وستكون لنجلاء بودن لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية .


مفاوضات "متقدمة جدا" مع السعودية والإمارات

وكان عبد الكريم لسود، المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي، كشف عن مفاوضات "متقدمة جدا" مع السعودية والإمارات لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصا شديدا.

وقال في تصريحات اعلامية أنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي، وتحدث عن وجود نقاشات "متقدمة جدا" مع كل من المملكة السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة، إضافة إلى ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234713

Observateur  (Canada)  |Vendredi 22 Octobre 2021 à 14h 36m |           
يا كريم متشاع الله يا طشويل العمر ههههههه



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