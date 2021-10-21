حجز مبلغ 1.5 مليون أورو بمطار تونس قرطاج

Publié le Jeudi 21 Octobre 2021 - 21:22قراءة: 0 د, 37 ث
تمكنت مساء اليوم الخميس 21أكتوبر 2021 مصالح الديوانة بالتنسيق مع مصالح شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج من ضبط مسافر يحمل جنسية مغاربية وبحوزته مبلغ هام من العملة الأجنبية قدرت قيمته بحوالي 4.9مليون دينار .

وتتمثل تفاصيل العملية في تفطن أعوان التفتيش الأمني إلى وجود مبلغ هام من الأوراق النقدية داخل حقيبة المسافر المذكور بعد تمريرها على جهاز الكشف بالأشعة بمنطقة العبور فتم إشعار مصالح الديوانة بالمطار التي تقدم أعوانها إلى المسافر وتوجهوا له بالسؤال إن كان لديه ما يصرح به فأجاب بالنفي وباخضاع أمتعته الشخصية إلى التفتيش الدقيق تم العثور على مبلغ 1.490 ألف أورو ( مليون وأربعمائة وتسعون ألف أورو).
تم تحرير محضر حجز في الغرض وحجز المبلغ المالي وإحالة المشتبه به إلى إدارة الأبحاث الديوانية لمواصلة التحريات حسب ما أذنت به النيابة العمومية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234679



En continu

Toutes les news

الخميس 21 أكتوبر 2021 | 15 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:37 15:10 12:11 06:32 05:06
Babnet
23°
Babnet29°Babnet% 68:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
4.12 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-1828°-2025°-2122°-1921°-18
  • Avoirs en devises
    21682,2

  • (21 oct)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,29255 DT        1$ =2,83004 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 oct)   1312,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن