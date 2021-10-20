سوسة: فتح تحقيق من أجل غسيل وتبييض أموال ضد مهدي بن غربية و12 متهما

أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 والناطق الرسمي بها معز اليوسفي، مثول النائب والوزير السابق ورجل الأعمال المهدي بن غربية والمديرين المالي والإداري والممثل القانوني للشركة بحالة احتفاظ أمام النيابة العمومية.



وأضاف اليوسفي لاذاعة شمس أف أم أن 9 أشخاص مثلوا اليوم كذلك أمام النيابة العمومية بسوسة 1 في حالة تقديم في نفس القضية.



وقال إن قاضي التحقيق أذن بفتح تحقيق ضد المتهمين من أجل تبييض أموال ومسك واستعمال مدلس وافتعال وثائق غير حقيقية وغسيل أموال وحسابات مغلوطة.



تجدر الإشارة إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 أذنت بإيقاف النائب والوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية والمدير الإداري والمدير المالي والممثل القانوني لشركة يديرها بن غربية.





