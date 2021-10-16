شوقي الطبيب: شعبوية قيس سعيد ستؤدي الى فرار رجال الأعمال والمستثمرين

قال الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان شعبوية الرئيس قيس سعيد ستؤدي الى هروب رجال الأعمال.
وأضاف شوقي الطبيب " صحيح ان هنالك رجال اعمال فاسدين لكن في المقابل هنالك رجال اعمال شرفاء راكموا ثرواتهم بعرق جبينهم".
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال كلمة ألقاها في اجتماعه يوم 26 جويلية 2021 ، مع عدد من المنظمات أنه ''لا مشكل له مع رجال الأعمال التونسيين'' وذلك ردا على الشائعات التي تم تداولها حول منع السفر على رجال الأعمال.
وقال سعيد ''أطمئن رجال الأعمال ما فماش مشكلة مع رجال الأعمال التونسيين.. بالعكس..'' وأضاف القول ''ولكن الشرعية يجب أن تكون مشروعة''.
وأضاف شوقي الطبيب " صحيح ان هنالك رجال اعمال فاسدين لكن في المقابل هنالك رجال اعمال شرفاء راكموا ثرواتهم بعرق جبينهم".
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال كلمة ألقاها في اجتماعه يوم 26 جويلية 2021 ، مع عدد من المنظمات أنه ''لا مشكل له مع رجال الأعمال التونسيين'' وذلك ردا على الشائعات التي تم تداولها حول منع السفر على رجال الأعمال.
وقال سعيد ''أطمئن رجال الأعمال ما فماش مشكلة مع رجال الأعمال التونسيين.. بالعكس..'' وأضاف القول ''ولكن الشرعية يجب أن تكون مشروعة''.
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