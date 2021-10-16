شوقي الطبيب: شعبوية قيس سعيد ستؤدي الى فرار رجال الأعمال والمستثمرين

Publié le Samedi 16 Octobre 2021 - 19:46قراءة: 0 د, 36 ث
قال الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان شعبوية الرئيس قيس سعيد ستؤدي الى هروب رجال الأعمال.
وأضاف شوقي الطبيب " صحيح ان هنالك رجال اعمال فاسدين لكن في المقابل هنالك رجال اعمال شرفاء راكموا ثرواتهم بعرق جبينهم".


يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال كلمة ألقاها في اجتماعه يوم 26 جويلية 2021 ، مع عدد من المنظمات أنه ''لا مشكل له مع رجال الأعمال التونسيين'' وذلك ردا على الشائعات التي تم تداولها حول منع السفر على رجال الأعمال.

وقال سعيد ''أطمئن رجال الأعمال ما فماش مشكلة مع رجال الأعمال التونسيين.. بالعكس..'' وأضاف القول ''ولكن الشرعية يجب أن تكون مشروعة''.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234351

Hindir  (Tunisia)  |Samedi 16 Octobre 2021 à 20h 31m |           
بالله تنجمشي تقلي وينهم رجال الأعمال خلال العشرية الماضية و قداش استثمروا و قداش خلقوا مواطن شغل. ياخي فين تطفو كلمة فساد على السطح تخرجولنا بموال رجال الأعمال توة يهربوا. طريق السلامة. تي هاو بيهم في البلاد ولا بلاش كيف كيف. عشرة سنين ما استثمرَوا شيء. يعني مناخ الأعمال شفتو كان توة ما يساعدش ع الاستثمار؟ موش إنت تعمل في الشعبوية توة؟



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