وزير التربية للمعلّمين: كفوا عن المطلبية فأجور نوفمبر غير مضمونة ‎‎

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قال الجمعة 15 أكتوبر، وزير التربية فتحي السلاوتي، أن أجور شهر نوفمبر غير مضمونة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.و دعا على هامش انعقاد ندوة رؤساء الوحدات لديوان الخدمات المدرسية إلى ضرورة العودة إلى العمل وإعادة قيمة العمل وتأجيل المطلبية في ظل ما تمر به البلاد من وضعية صعبة جدا.من جانبها عبرت نقابة التعليم الأساسي عن رفضها لتصريحات الوزير ولما اعتبرتها سياسة التباكي وتأزيم الوضع مشددة على ان حق المعلم ليس للمساومة وفي مقدمتها منحة العودة وجملة المطالب المادية والمهنية في لوائح المعلمين.