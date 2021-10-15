وزير التربية للمعلّمين: كفوا عن المطلبية فأجور نوفمبر غير مضمونة ‎‎

Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 - 18:45قراءة: 0 د, 30 ث
قال الجمعة 15 أكتوبر، وزير التربية فتحي السلاوتي، أن أجور شهر نوفمبر غير مضمونة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
و دعا على هامش انعقاد ندوة رؤساء الوحدات لديوان الخدمات المدرسية إلى ضرورة العودة إلى العمل وإعادة قيمة العمل وتأجيل المطلبية في ظل ما تمر به البلاد من وضعية صعبة جدا.


Credits Jawhara FM

من جانبها عبرت نقابة التعليم الأساسي عن رفضها لتصريحات الوزير ولما اعتبرتها سياسة التباكي وتأزيم الوضع مشددة على ان حق المعلم ليس للمساومة وفي مقدمتها منحة العودة وجملة المطالب المادية والمهنية في لوائح المعلمين.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 234298

Fenac  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 19h 58m |           
احمدو ربي



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