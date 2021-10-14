بعد قرار سحب جواز سفره الدبلوماسي: المرزوقي يعلن أنه "غير معني بأي قرار" يصدر عن سلطات يعتبرها "غير شرعية"

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 21:52قراءة: 1 د, 45 ث
نشر رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي ، مساء اليوم الخميس، تدوينة عبر من خلالها عن إستغرابه من الإجراءات التي أعلن عنها المنقلب ضدّي هذا اليوم أو التي ستتبع، في إشارة منه لرئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد.

واعتبر منصف المرزوقي أنه "غير معني بأي قرار يصدر من السلطات غير الشرعية" وقال "بما أن الحكومة التي عينها غير شرعية لأنها لم تحظى بثقة برلمان في مخالفة صريحة للدستور، فإنني اعتبر نفسي غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية".

وأوضح الرئيس الأسبق المرزوقي، في نفس البيان، أنه منذ 25 جويلية، لم يكف "عن الترديد لأعداء وأصدقاء تونس.. لا تتدخلوا في شؤوننا بأي دعم مباشر أو غير مباشر للانقلاب، لأنه سيكون طعنة في ظهر الديمقراطية التونسية الوليدة، وبالتالي ضدّ مصلحة الشعب التونسي".

ودون المرزوقي على صفحته الرسمية على الفايسبوك ما يلي

" بربكم أليس من المضحكات المبكيات أن يُتهم رجل مثلي بالخيانة من قبل أنصار رجل حنث بوعد الالتزام بالدستور وسمّى الاستعمار حماية وطالب المستثمرين بعدم الاستثمار في تونس؟ وفي كل الحالات بما أنني لا اعترف بالسيد قيس سعيد رئيسا شرعيا لتونس... وبما أن الحكومة التي عينها غير شرعية لأنها لم تحظى بثقة برلمان جمّده المنقلب في مخالفة صريحة للدستور، فإنني اعتبر نفسي غير معني بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية"."



وكان الرئيس قيس سعيّد قال الخميس في اجتماع لمجلس الوزراء إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي بعد أن طالب فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي.

وطالب سعيّد وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي بتهمة التأمر على أمن الدولة. وقال مشيرا إلى المرزوقي: "تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية وأقولها اليوم، الذى قام بهذا سيسحب منه جواز السفر الدبلوماسي لأنه في عداد أعداء تونس".

وكان المنصف المرزوقي الذي تولى الرئاسة بين عامي 2011 و2014، قد دعا السبت الماضي في مظاهرة في باريس ضد الرئيس سعيّد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة "النظام الديكتاتوري" في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرنكفونية في تونس.

وقال: "سيادتنا قبل كل شيء.. ولن نترك أحدا يتدخل في شؤوننا.. الكلمة للشعب التونسي فقط وليست للخارج ولا للخونة الذين يضربون دولتهم التي تحملوا فيها سابقا مسؤولية".



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 234253

Kerker  ()  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 14h 48m |           
الرّئيسان مسؤولان عمّا قاما به من أفعال سيحاسبا دنيا و آخرة و لا يظلمان فتيلا.

Ifrit  (Tunisia)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 09h 05m |           
Monsieur Kais Saied est president de la tunisie que Marzouki ou ceux qui n`ont pas votés pour lui ( comme moi ) le veuillent ou pas, contrairement à cet ingrat qui a été désigné provisoirement par la nahdha comme président marionette. En plus le président Saied ne possède que le passeport tunisien et non morocain ou francais ou katari comme d`autres soi-disants patriotes. Celà parle en sa faveur. Enfin votre constitution bourrée de pieges et ne
servant pourlaplupart que les interets de la classe politique corrompue n`est pas rejetée seulement par le président mais aussi par la majorité du peuple meme ceux qui ne sont pas pour Saied. Alors shame on you.

Raisonnable  (United Kingdom)  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 07h 34m |           
كيف كان السيد الرئيس يناضل ضد الدكتاتورية البورقيبية و البنعلية كان قيس سعيد يناضل في أكادمية النجمع و يعمل على تفصيل. دستور على مقاس بن على و من بعده ليلى. ففتحت نضالات المرزوقي و غيره من الشرفاء الباب للمناضل التجمعى حتى يعتلى منصب رئيس الجمهورية

Citoyenlibre  ()  |Vendredi 15 Octobre 2021 à 02h 40m |           
آش كونك إنتي ،،مواطن عادي شاءت الضروف ان تجعل منك رئيس مؤقت تحت سيطرة مجموعة دينية ،،، سنرى من له الكلمة الأخيرة



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