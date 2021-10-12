الرئيس عبد المجيد تبّون قريبا في زيارة لتونس

Publié le Mardi 12 Octobre 2021 - 13:34قراءة: 0 د, 16 ث
جرت، صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالرئيس عبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وتناولت المكالمة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية العلاقات الأخوية المتينة والمتميزة القائمة بين تونس والجزائر في كافة المجالات.

كما تمّ التطرّق، بالمناسبة، إلى الزيارة القادمة التي سيؤدّيها الرئيس عبد المجيد تبّون إلى تونس قريبا.

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