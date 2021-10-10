سمير ديلو : فضيحة تجري حاليا في شوارع العاصمة، تتمثل في طرد المتظاهرين من شارع محمد الخامس

أكد القيادي المستقيل من حركة النهضة مؤخرا والنائب المجمد عضويته في البرلمان سمير ديلو، وجود تضييقات على مسيرة اليوم لمعارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد وللرافضين للانقلاب وفق تدوينة نشرها صبيحة اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021.وقال ديلو إن فضيحة تجري حاليا في شوارع العاصمة، تتمثل في طرد المتظاهرين من شارع محمد الخامس وإجبارهم على التّواجد أمام المسرح البلدي مع محاصرة بالحواجز المعدّة منذ ليلة الأمس.واعتبر ديلو ذلك، محاولة لتوظيف قوات الأمن في صراع الشرعيات.وتوجه ديلو بالكلام لرئيس الدولة قائلا 'سيدي الرّئيس : شعب الصّادقين معك... فدع شعب الخونة الفاسدين الحشرات المنافقين الشّياطين العملاء المخمورين المستقوين بالخارج يتظاهرون .. بحرّيّة ..!من جهته دعا كذلك القيادي المستقيل من النهضة والوزير الأسبق عبد اللطيف المكي، المتظاهرين إلى الإلتحاق بشارع الثورة بسرعة وهدوء، وفق نص تدوينة نشرها اليوم الأحد.