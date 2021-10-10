سمير ديلو : فضيحة تجري حاليا في شوارع العاصمة، تتمثل في طرد المتظاهرين من شارع محمد الخامس

Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 - 09:38قراءة: 0 د, 40 ث
أكد القيادي المستقيل من حركة النهضة مؤخرا والنائب المجمد عضويته في البرلمان سمير ديلو، وجود تضييقات على مسيرة اليوم لمعارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد وللرافضين للانقلاب وفق تدوينة نشرها صبيحة اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021.

وقال ديلو إن فضيحة تجري حاليا في شوارع العاصمة، تتمثل في طرد المتظاهرين من شارع محمد الخامس وإجبارهم على التّواجد أمام المسرح البلدي مع محاصرة بالحواجز المعدّة منذ ليلة الأمس.

واعتبر ديلو ذلك، محاولة لتوظيف قوات الأمن في صراع الشرعيات.

وتوجه ديلو بالكلام لرئيس الدولة قائلا 'سيدي الرّئيس : شعب الصّادقين معك... فدع شعب الخونة الفاسدين الحشرات المنافقين الشّياطين العملاء المخمورين المستقوين بالخارج يتظاهرون .. بحرّيّة ..!






من جهته دعا كذلك القيادي المستقيل من النهضة والوزير الأسبق عبد اللطيف المكي، المتظاهرين إلى الإلتحاق بشارع الثورة بسرعة وهدوء، وفق نص تدوينة نشرها اليوم الأحد.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233919



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الأحد 10 أكتوبر 2021 | 4 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:17 17:52 15:21 12:13 06:22 04:56
Babnet
21°
Babnet22°Babnet% 64:الرطــوبة
تونــسBabnet18°
5.14 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1823°-1724°-1823°-1819°-16
  • Avoirs en devises
    21506,9

  • (8 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28088 DT        1$ =2,83913 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 oct)   2163,8 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive