المنستير: اتهام أم وجدة بقتل طفل عمره 7 سنوات وإعلام الشرطة بانتحاره

أذنت النيابة العمومية بالمنستير يوم أمس الخميس 7 أكتوبر 2021، بالاحتفاظ بأم وجدة من أجل القتل العمد مع سابقية القصد وفتح تحقيق في وفاة طفل عمره 7 سنوات بمدينة ببنبلة، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا اذاعة شمس أف أم .



وأوضح بن جحا أنه تم إعلام وحدات الأمن بانتحار طفل عمره 7 سنوات باستعمال حزام السراويل بمدينة بنبلة في ولاية المنستير، وبتحول ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق، تمت معاينة آثار عنف على مستوى رأس الطفل ولم يتم العثور على أداة الجريمة، مشيرا إلى أن هناك تضارب في أقوال الأم والجدة.



فتم الاحتفاظ بالأم والجدة وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بجمال بالبحث في الجريمة وتحويل جثة الطفل إلى الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.



