دليلة مصدق: بوليس قيس سعيد حاصر منزل جوهر بن مبارك وبعد قالولي تقلقنا عليه حبينا نطمانوا عليه

Publié le Mercredi 06 Octobre 2021 - 15:53قراءة: 0 د, 37 ث
أكد الناشط السياسي جوهر بن مبارك، تعرضه اليوم الأربعاء 06 أكتوبر 2021 إلى محاولة اقتحام عنيف لمنزله من طرف فرقة أمنية.
وقال جوهر بن مبارك في تدوينة له على الفايسبوك، أنه موجود حاليا بمنزله رفقة عائلته وأصدقائه وعدد من المحامين.




وكانت المحامية وشقيقة جوهر بن مبارك، دليلة مصدق أكدت ما تم تداوله بخصوص محاصرة الأمن لمنزل جوهر بن مبارك.
وأشارت دليلة مصدق الي ان الأمنيين حاولوا دخول منزل جوهر بن مبارك فطالبتهم باذن يخول لهم ذلك قبل انسحابهم او هروبهم حسب تعبيرها.
وقالت " بوليس قيس سعيد يهرب من باب الباركينغ نتاع اقامة جوهر بن مبارك نخلط عليهم نطلبهم في اذن يخوللهم دخول الشقة يهربوا زوز ولاخر يقلي انا رئيس مركز اريانة جيست تقلقنا عليه وحبينا نطمانوا عليه".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233687

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 06 Octobre 2021 à 17h 09m |           
الرجاء رفع قضية ضد هذه الأشخاص



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