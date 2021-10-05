المكي: الأخطاء التي ارتكبها الغنوشي فرشت السجاد الأحمر للانقلاب على الدستور

قال القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي في حوار لوكالة الأناضول ان أفكار الحركة مازالت صالحة لكن يجب تغيير الوعاء.وقال عبد اللطيف المكي " للأسف الأخطاء التي ارتكبها رئيس النهضة راشد الغنوشي فرشت السجاد الأحمر للانقلاب على الدستور".وتابع المكي " كان على الغنوشي أن يتنحى ليسمح بقيادة جديدة تتصدى للانقلاب مضيفا " من يحيطون بالغنوشي هم من تسببوا في وضع لا يطاق فاستقلنا".يذكر أن 113 عضوا في "النهضة" أعلنوا استقالتهم من الحركة، مرجعين ذلك إلى "الخيارات السياسية الخاطئة لقيادتها".ومن بين المستقيلين وزير الصحة السابق المكي، ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم والقيادي سمير ديلو والنائبة جميلة الكسيكسي.