المشيشي للجزيرة نت: أرجو أن تتمكن بودن من الاستجابة لآمال التونسيين في ظل ظرف صعب

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 10:38قراءة: 0 د, 31 ث
قال رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في تصريح ''للجزيرة نت'' نشرته اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، إنه "يتمنى كل التوفيق والنجاح نجلاء بودن في مهمتها على رأس الحكومة".


وعبّر المشيشي، في ذات التصريح الذي يعدّ الأول منذ تقديمه استقالته، عن أمله في أن تتمكن نجلاء بودن من الاستجابة لآمال التونسيين في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تمر به البلاد.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد كلف أمس الأربعاء، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، وذلك وفق أحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 233321

Maximelinoss  (Tunisia)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 11h 21m |           
تو نشوفوا ان شاء الله تكون توقعاتك صحيحه

Lechef  ()  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 11h 03m |           
Les résultats de Bouden et son équipe ne pourront être que meilleurs car Michichi a risqué de mettre en péril le pays !!!



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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