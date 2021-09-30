المشيشي للجزيرة نت: أرجو أن تتمكن بودن من الاستجابة لآمال التونسيين في ظل ظرف صعب

قال رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي في تصريح ''للجزيرة نت'' نشرته اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، إنه "يتمنى كل التوفيق والنجاح نجلاء بودن في مهمتها على رأس الحكومة".
وعبّر المشيشي، في ذات التصريح الذي يعدّ الأول منذ تقديمه استقالته، عن أمله في أن تتمكن نجلاء بودن من الاستجابة لآمال التونسيين في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تمر به البلاد.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد كلف أمس الأربعاء، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، وذلك وفق أحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.
وعبّر المشيشي، في ذات التصريح الذي يعدّ الأول منذ تقديمه استقالته، عن أمله في أن تتمكن نجلاء بودن من الاستجابة لآمال التونسيين في ظل ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تمر به البلاد.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد كلف أمس الأربعاء، نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، وذلك وفق أحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه.
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