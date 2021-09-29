سمير ديلو لنجلاء بودن: حكومتك غير شرعيّة

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 13:01قراءة: 0 د, 24 ث
قال القيادي المستقيل من حركة النهضة، سمير ديلو، إن حكومة نجلاء بودن، حكومة "غير شرعية" لأن تعيينها "استند إلى الأمر 117 مما يجعله مخالفا للدّستور".

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أنها "ستجد نفسها أمام تحديات كبرى"، من ذلك أنها ستترأس "حكومة بلد يعيش اقتصادها صعوبات كبيرة وماليتها العموميّة في وضع لا يخفى على أحد وشارعها منقسم، ووضع صحي هشّ".
وتساءل كذلك عن كيفية مباشرة مهامها رفقة فريقها الحكومي "دون نيل الثّقة من مؤسّسة تشريعيّة منتخبة".


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 233267

Fenac  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 14h 34m |           
علاش متكلمتش قبل انسيت روحك علاش استقلت من النهبة

BenMoussa  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 12h 56m |           
هل ديلو اهبل ام هل يستهبل
هل يعتقد ان نجلاء بودن يعنيها شيء مما ذكر ديلو
فهي بحكم تكوينها ومهامها التي دعيت لها بعيدة كل البعد عن الاقتصاد والشرعية ومشاغل الشعب ولا وجود لبرلمان يسائلها ولا لمحكمة دستورية تحد من قراراتها وليس لها الا هم وحيد هو ارضاء قيس

Observo  (United States)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 12h 56m |           
La personne de Mme Bouden n'est pas le problème ici. Il y a deux raisons de fonds et de forme dans sa nomination:

1) La forme: elle est nommée en dehors de la constitution donc elle n'est pas légitime sur ce point et toute décision qu'elle va prendre est illégale

2) Le fonds: en lisant son cv, elle n'est pas la bonne personne pour ce moment difficile. Le meilleur chef du gvt actuellement est quelqu'un qui connaît les rouages de l'economie, du budget de l'etat, et du système financier national et international. Hors, Saied comme d'habitude cherche la loyauté avant les compétences et veut tout simplement une marionnette entre les mains - avec tous mes respects a Mme Bouden. Il pense jouer la carte du
féminisme pour faire taire les critiques de cette décision. Il ne réussira jamais.

Pauvre Tunisie...de pire au plus pire



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