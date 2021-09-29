سمير ديلو لنجلاء بودن: حكومتك غير شرعيّة

قال القيادي المستقيل من حركة النهضة، سمير ديلو، إن حكومة نجلاء بودن، حكومة "غير شرعية" لأن تعيينها "استند إلى الأمر 117 مما يجعله مخالفا للدّستور".وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك أنها "ستجد نفسها أمام تحديات كبرى"، من ذلك أنها ستترأس "حكومة بلد يعيش اقتصادها صعوبات كبيرة وماليتها العموميّة في وضع لا يخفى على أحد وشارعها منقسم، ووضع صحي هشّ".وتساءل كذلك عن كيفية مباشرة مهامها رفقة فريقها الحكومي "دون نيل الثّقة من مؤسّسة تشريعيّة منتخبة".