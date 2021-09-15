الجبل الاحمر... مدمن مخدرات يحول وجهة موظفة ويغتصبها في بناية مهجورة

Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 - 09:25 قراءة: 0 د, 32 ث
تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من القبض على شاب مدمن مخدرات وكحوّل حول وجهة موظفة بسكين واغتصبها في بناية مهجورة.

منطلق الابحاث في القضية كان علي اثر تعرض فتاة لعملية تحويل وجهة حيث قام أحد الشبان وهو مدمن مخدرات وكحول بتحويل وجهتها الى احدي البنايات المهجورة ثم قام باغتصابها بعد تهديدها بالقتل.

ثم قام لاحقا باعتراضها في مناسبة ثانية و قام بتهديدها و الاعتداء عليها بالعنف الشديد في صورة تقديمها لشكاية

وبانطلاق الابحاث من قبل اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران تم و في ظرف وجيز القاء القبض علي المظنون فيه بعد مداهمة منزله بالتنسيق مع النيابة العمومية التى أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمواصلة الأبحاث معه .

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