سامية عبو: الطريق إلي ماشي فيه رئيس الجمهورية طريق خاطئ

Publié le Lundi 13 Septembre 2021 - 10:24 قراءة: 0 د, 39 ث
قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو ان التمشي الذي يتخذه رئيس الجمهورية طريق خاطئ في تعليقها على تصريحه بشان تعديل الدستور.
وقالت سامية عبو في حوار عبر أمواج اذاعة '"جوهرة اف ام" ان "الطريق إلي ماشي فيه رئيس الجمهورية طريق خاطئ" مضيفة الإجراءات الاستثنائية هي لمواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين والعمل على دعم استقلالية القضاء وليس لتغيير الدساتير".
وتابعت سامية عبو " المشكلة ليست في الدستور ولكن في طريقة تطبيقه"


يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال جولة قام بها مساء السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، احترامه للدستور والعمل في إطار الشرعية الدستورية، لكنه لم يستبعد إدخال تعديلات عليه قائلا "أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص.. الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور."




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 232300

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 13 Septembre 2021 à 10h 31m |           
هي وزوجها لا يعرفان الطريق الخطء الا بعد ان يسيرا فيه عشرات الايام
او هما يعتبران ان اي طريق لا يلبي طموحهما هو طريق خطء
قصر نظر وتفكير ام مصالح تعمي وتصم

Fenac  (Tunisia)  |Lundi 13 Septembre 2021 à 10h 12m |           
تعديل الدستور ضرورة للحكم



En continu

Toutes les news

الاثنين 13 سبتمبر 2021 | 6 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:59 18:32 15:48 12:22 06:00 04:32
Babnet
29°
 Babnet29° Babnet % 51 :الرطــوبة
تونــس Babnet23°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2332°-2434°-2537°-2638°-27
  • Avoirs en devises
    20170,9

  • (10 sept)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29981 DT        1$ =2,79196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 sept)   1602,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive

Date: