سامية عبو: الطريق إلي ماشي فيه رئيس الجمهورية طريق خاطئ

قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو ان التمشي الذي يتخذه رئيس الجمهورية طريق خاطئ في تعليقها على تصريحه بشان تعديل الدستور.وقالت سامية عبو في حوار عبر أمواج اذاعة '"جوهرة اف ام" ان "الطريق إلي ماشي فيه رئيس الجمهورية طريق خاطئ" مضيفة الإجراءات الاستثنائية هي لمواجهة الفساد ومحاسبة الفاسدين والعمل على دعم استقلالية القضاء وليس لتغيير الدساتير".وتابعت سامية عبو " المشكلة ليست في الدستور ولكن في طريقة تطبيقه"يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال جولة قام بها مساء السبت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، احترامه للدستور والعمل في إطار الشرعية الدستورية، لكنه لم يستبعد إدخال تعديلات عليه قائلا "أحترم الدستور لكن يمكن إدخال تعديلات على النص.. الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور."