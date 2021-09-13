حي النور.... الاطاحة بخلية سرقة يتزعمها متشددون

Publié le Lundi 13 Septembre 2021 - 09:08 قراءة: 1 د, 16 ث
تمكن أعوان مركز الامن الوطني بحي النور واعوان فرقة الشرطة العدلية بجبل الجلود ،من القبض على متشددين مورطين في قضية سرقة ونهب مركب شبابي بالجهة.

وكان منطلق الابحاث في القضية تقدم مديرة مركب شبابي بالجهة بقضية عدلية مفادها تعرض المركب المذكور لسرقة عدد من الحواسيب، و في الحال انطلقت الأبحاث العدلية و التحريات الميدانية و التي أفضت إلى حصر الشبهة في تقني المركب هذا وبالتحري في شأنه إتضح انه عنصر متطرف خطير محل مراقبة دائمة من فرق و مصالح الإختصاص وهو مصنف دوليا و سبق وان تورط فيما يعرف بخلية "ميلانو" والتي سجن على إثرها بالتراب الإيطالي ثم رحل إلى تراب الوطن ليتم إطلاق سراحه إثر أحداث 2011 و يتمتع على إثرها بالعفو التشريعي العام ... فتم نصب كمين له تمكن إثرها من القبض عليه و تقديمه لمقر المركز ، و باستنطاقه انكر ما نسب إليه الا انه و بمواجهته بالأدلة و البراهين إعترف بما نسب إليه ا وحاول التضليل في خصوص مكان المسروق.



و بتسخير كافة الامكانيات الفنية و اللوجستية تم تحديد مكان المسروق بجهة بن عروس بمحل لبيع الهواتف الجوالة
و باستشارة النيابة العمومية و مداهمة المحل عثر على إحدى الحواسيب، و الذي اعترف صاحب المحل بشرائه من الطرف الأول الا انه يجهل مكان باقي المسروق.

و بتعميق التحريات معه إنهار و إعترف ببقية الأشخاص الذين تسلموا باقي المسروق، و بمزيد التحري تم حصر الشبهة في طرف عائد من سوريا سنة 2013 وتعلقت به قضية ذات صبغة ارهابية سنة 2017 و الذي بمداهمة مقر سكناه عثر على حاسوب .

و بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بحجز كافة الحواسيب و الاحتفاظ بالمظنون فيهم.

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