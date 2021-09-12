تشنج وتدافع في كواليس جلسة عودة هلال الشابة الى البطولة الوطنية

دخلت هيئة الدفاع عن جمعية هلال الشابة في مشادة كلامية مع هيئة الجامعة التونسية لكرة القدم وذلك بعد محاولة منعهم من حضور ختام الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة القدم التي أقيمت السبت 11 سبتمبر 2021 .واتهم كل من عماد بن حليمة والمنذر بالحاج علي الجريئ بمحاولة منعهم من حضور الجلسة لكن الاخير نفى ذلك واعتذر عن المعاملة.وقد صادقت أغلب أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على عودة فريق الهلال الرياضي الشابة للمشاركة مع بقية فرق الرابطة الأولى.وكان ممثلو الاندية المشاركون في الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة القدم صوّتوا يوم أمس بقمرت لعودة جمعية هلال الشابة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم للموسم المقبل 2021-2022ومثلت الجلسة العامة العادية اليوم منعرجا في مسار النزاع بين الجامعة وهلال الشابة ومثلت انفراجا للازمة بما يعيد فريق هلال الشابة الى مكانه ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولىوعرف النزاع بين الجامعة التونسية لكرة القدم وهلال الشابة الذي تسببت في ايقاف نشاط الجمعية بالكامل في الموسم الفارط عدة تطورات منذ قرار المكتب الجامعي بإيقاف نشاط الفريق بسبب ما اعتبرته الجامعة "خروقات ".وتعود اصول النزاع الى عقوبة مالية مقدارها 180 ألف دينار سلطتها رابطة كرة القدم المحترفة على هلال الشابة، لم يقع سدادها في اجالها حسب الجامعة.ولجات هيئة هلال الشابة الى محكمة التحكيم الرياضية (تاس) للاحتجاج والتظلم من القرار وقد اصدرت " التاس" قراراتها في شان هذا النزاع الرياضي .واحتج اهالي الشابة في عدة مناسبات في مدينة الشابة وفي تونس العاصمة وبعدة اشكال على قرار المكتب الجامعي الذي اعتبروه "ظالما" في حق ناديهم.وشكل النادي هيئة دفاع رافقت الجمعية في نزاعها مع الجامعة وتحولت هيئة الدفاع الى مقر ال"تاس" للدفاع عن حقوق الهلال الشابيوبعد تطورات وتقلبات عرفها النزاع بين الجامعة وهلال الشابة برزت بوادر انفراج النزاع بين الطرفين في الفترة الماضية عندما قضت لجنة الاستئناف بالرجوع في قرارات صادرة عن الرابطة الوطنية لكرة القدم في ما يتعلق بالهلال الشابي وإرجاع الملفات للرابطة لتغيير قراراتها تطبيقا لأحكام "التاس" ودعت الجامعة من جهة اخرى لعقد جلسة عامة عادية للنظر في الموضوع تكهن الجميع بانها ستكون موعد اعلان عودة الهلال الى بطولة النخبة . .ويذكر ان 116 ممثلا عن الاندية شاركوا في اشغال الجلسة العامة العادة من بين 150 تمت دعوتهم للحضور