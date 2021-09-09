صرف مساعدات مالية ظرفية واستثنائية لفائدة 500000 عائلة

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 10:40قراءة: 0 د, 35 ث
في إطار متابعة تقدّم عمليّة صرف المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية المقدّرة بـ 300د في إطار التصدّي لجائحة "كوفيد 19"، تعلم وزارة الشؤون الاجتماعية أن مصالحها الفنيّة تمكّنت بالتعاون مع كافة الهياكل والمؤسسات الشريكة في هذا البرنامج إلى غاية يوم الخميس 09 سبتمبر 2021 من صرف المساعدات لفائدة 500000 عائلة موزّعة كالآتي:

260000 مساعدة لفائدة العائلات المعوزة المنتفعة بالمنحة الشهرية القارة.

240000 مساعدة لفائدة العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة.

كما تمّ تسجيل 822000 عائلة بالمنصّة الألكترونيّة amen.social.tn تمّ قبول 200430 عائلة كدفعة أولى منها، وذلك بعد إجراء التقاطعات الضرورية، وسيقع دعوتها بواسطة إرساليات قصيرة إلى فتح حساب افتراضي على الرقم #1021* لتمكينها من الحصول على المساعدة وسحبها من الموزّعات الآلية للأوراق النقديّة خلال الأيام القادمة.

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