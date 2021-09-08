تأجيل النظر في مطلب الافراج عن زقروبة لجلسة 15 سبتمبر

أجلت مساء اليوم دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في مطلب الافراج عن المحامي مهدي زقروبة الى جلسة 15 سبتمبر و للنظر ايضا في مطلب هيئة الدفاع فيما عرف بحادثة المطار بتخلي القضاء العسكري عن القضية لعدم الاختصاص.



وكان المحامي مهدي زقروبة تم ايداعه السجن يوم 2 سبتمبر الجاري فيما عرف بملف حادثة "غزوة المطار" التى شملت الابحاث فيها ايضا النواب بائتلاف الكرامة ماهر زيد ،محمد العفاس ،وعبد اللطيف العلوي وسيف الدين مخلوف المحال بحالة فرار و الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب عسكرية.



