تأجيل النظر في مطلب الافراج عن زقروبة لجلسة 15 سبتمبر

Publié le Mercredi 08 Septembre 2021 - 19:17قراءة: 0 د, 25 ث
أجلت مساء اليوم دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في مطلب الافراج عن المحامي مهدي زقروبة الى جلسة 15 سبتمبر و للنظر ايضا في مطلب هيئة الدفاع فيما عرف بحادثة المطار بتخلي القضاء العسكري عن القضية لعدم الاختصاص.

وكان المحامي مهدي زقروبة تم ايداعه السجن يوم 2 سبتمبر الجاري فيما عرف بملف حادثة "غزوة المطار" التى شملت الابحاث فيها ايضا النواب بائتلاف الكرامة ماهر زيد ،محمد العفاس ،وعبد اللطيف العلوي وسيف الدين مخلوف المحال بحالة فرار و الذي صدرت في شأنه بطاقة جلب عسكرية.

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