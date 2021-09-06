التسجيل الجامعي عن بعد للسنة الجامعية 2021- 2022 باستعمال بطاقة الدفع الإلكتروني « e-Dinar Jeune »

يعلم البريد التونسي كافة الطلبة، القدامى والناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا 2021، أنه قام بتوفير بطاقات الدفع الإلكتروني « e-Dinar Jeune » بمكاتب البريد لتمكينهم من القيام بعمليات خلاص الخدمات الجامعية (التسجيل عن بعد وخلاص معاليم السكن الجامعي وتنزيل مبالغ المنح والقروض الجامعية) بالنسبة للسنة الجامعية 2021-2022 .



وبالإضافة إلـى خلاص كـلّ العمليّـات ذات العلاقة بالعودة الجامـعيّة، تـمـكّن بـطـاقـة «e-Dinar Jeune » الطلبة من التمتع بالعديد من الخدمات الرقمية الأخرى على غرار:



- الخلاص عبر تطبيقات الهاتف الجوال للبريد التونسي (خلاص التجار، تحويل الأموال، إصدار واستخلاص الحوالات، شحن خطوط الهاتف الجوال...)



- استلام الأموال المتأتية من تحويلات بنكية أو بريدية،



- دفع قيمة المشتريات من السلع والخدمات عبر الآلات الطرفية لدى التجار وعبر شبكة الأنترنات،

- السحب نقدا بالموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية.





هذا ويضع البريد التونسي على ذمة الطلبة مركز النداء 1828 للإحاطة بهم والرد على استفساراتهم وتقديم كافة الإيضاحات ذات الصلة بالعودة الجامعية 2021- 2022.





