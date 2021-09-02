وفد من النهضة يؤدي زيارة تضامنية لعائلة ياسين العياري

قام وفد من حركة النهضة يضم النواب سمير ديلو وعبد اللطيف المكي وجميلة الكسيكسي بزيارة تضامنية الى منزل النائب الموقوف ياسين العياري بعد رفض إطلاق سراحه المشروط.والتقى الوفد والدة النائب الموقوف حيث كتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية " قمت البارحة بزيارة تضامنية لعائلة السيد النائب ياسين العياري، رفقة السادة النواب سمير ديلو وجميلة الكسيكسي.واضاف "كل التعاطف وكل الدعم لعائلة#السجين السياسي ياسين العياري".