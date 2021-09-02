بعد تصريحه بأن الرئيس لا يفرّق بين الاورو والدولار، قيس سعيد يهاجم غازي الشواشي : لا أعتقد انهم يفرقون بين الدينار والصوردي المنقوب

هاجم الاربعاء 1 سبتمبر، رئيس الجمهورية قيس سعيد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي على خلفية تصريحه بأن رئيس الجمهورية لا يفقه في الاقتصاد ولا يفرق بين المليون والمليار والأورو والدولار.
وخلال استقباله ''وزير الصحة''، تحدث رئيس الجمهورية عمن قال انهم يبحثون عن مواقع في السلطة وعن ارائك الوزراء ولا يهتمون الا بالمناصب والامتيازات في الوقت الذي كان يفترض ان يكونوا قدوة للتونسيين.
وتابع متحدثا عن غازي الشواشي دون تسميته بالقول " الدولار والاورو وغيرها من العملات ، فوجئت أنه يتحدث عن العملات الاجنبية، يمكن ان أذكره بالعملات الاجنبية ولا اعتقد انهم يفرقون بين الدينار والصوردي الذي كان يوصف بالمنقوب ولا الخروبة ولا الريال ولا العملات التي عرفتها تونس في السابق".
الشواشي: سعيّد له معزّة كبيرة وليست لي رغبة للتجريح فيه أو المسّ من مقامه'
وقال أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، خلال مداخلة صباح اليوم على اذاعة شمس إن 'رئيس الجمهورية قيس سعيّد له معزّة كبيرة وليست لي رغبة للتجريح فيه أو المسّ من مقامه'.
وأضاف غازي الشواشي، اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021، أنه في تصريحه حول عدم قدرة رئيس الدولة على التفريق بين اليورو والدولار، لم يقصد قول كلام لا يليق برئيس الجمهورية.
وشدد على أنه يحترم رئيس الجمهورية احتراما شديدا ويكن له كل التقدير وقد صرح سابقا بأنه لا يشكك في نزاهته ولا مصداقيته ولا إرادته الصادقة في الإصلاح ونظافته.
وخلال استقباله ''وزير الصحة''، تحدث رئيس الجمهورية عمن قال انهم يبحثون عن مواقع في السلطة وعن ارائك الوزراء ولا يهتمون الا بالمناصب والامتيازات في الوقت الذي كان يفترض ان يكونوا قدوة للتونسيين.
وتابع متحدثا عن غازي الشواشي دون تسميته بالقول " الدولار والاورو وغيرها من العملات ، فوجئت أنه يتحدث عن العملات الاجنبية، يمكن ان أذكره بالعملات الاجنبية ولا اعتقد انهم يفرقون بين الدينار والصوردي الذي كان يوصف بالمنقوب ولا الخروبة ولا الريال ولا العملات التي عرفتها تونس في السابق".
الشواشي: سعيّد له معزّة كبيرة وليست لي رغبة للتجريح فيه أو المسّ من مقامه'
وقال أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، خلال مداخلة صباح اليوم على اذاعة شمس إن 'رئيس الجمهورية قيس سعيّد له معزّة كبيرة وليست لي رغبة للتجريح فيه أو المسّ من مقامه'.
وأضاف غازي الشواشي، اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021، أنه في تصريحه حول عدم قدرة رئيس الدولة على التفريق بين اليورو والدولار، لم يقصد قول كلام لا يليق برئيس الجمهورية.
وشدد على أنه يحترم رئيس الجمهورية احتراما شديدا ويكن له كل التقدير وقد صرح سابقا بأنه لا يشكك في نزاهته ولا مصداقيته ولا إرادته الصادقة في الإصلاح ونظافته.
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