غازي الشواشي: لا أفهم ولا أتفهم أن تظل تونس بعد أكثر من شهر دون حكومة

إمكانية استرجاع أموال طائلة إذا فُتِحت عدّة ملفات

سعيّد كان عطِينا حُظْوَة لكن للأسف قطع العلاقات مع كل الأطراف وخير العمل بطريقة منفردة

قال أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الأربعاء غرة سبتمبر 2021، "لا أفهم ولا أتفهم أن تظل تونس بعد 5 أسابيع دون حكومة ودون وزراء سيادة".وأضاف غازي الشواشي خلال حواره على اذاعة شمس، أن الوضع في تونس لا يحتمل وهناك مخاطر كثيرة لذلك "إما أن نعمل معا أو أننا سنفشل ونعود إلى النظام الديكتاتوري وندخل في حالة فوضى".وتابع أن التيار الديمقراطي لا يقبل التمديد في الإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير مسمى.كما أكد أمين عام التيار الديمقراطي أن فتح عديد الملفات سيمكن تونس من استرجاع أموال طائلة مما يجعلنا نتفادى الاقتراض.وأضاف غازي الشواشي أن من بين الملفات التي يجب فتحها والعمل عليها ملف الأموال المنهوبة وملف الأملاك المصادرة وملف البنك الفرنسي التونسي.وشدد على ضرورة أن يقدم رئيس الجمهورية خارطة طريق واضحة ورؤية واضحة مبرزا أن التيار الديمقراطي يساند رئيس الجمهورية لكن ليس صكا على بياض.وقال أمين عام التيار الديمقراطي إن علاقتهم كانت طيبة برئيس الجمهورية قيس سعيد وكان هناك تفاعل إيجابي والتيار كان يتقاطع معه في عديد الملفات على غرار محاربة الفساد.وأضاف غازي الشواشي أن رئيس الدولة 'كان عطينا حُظْوَة' لكن للأسف الشديد قطع العلاقات مع كل الأطراف بمافيها التيار الديمقراطي وخير العمل بطريقة منفردة.ولفت غازي الشواشي إلى أن تغير العلاقة ربما تعود لبعض مواقف الحزب لم تعجبه على غرار موقف التيار من المحكمة الدستورية التي اختلف فيها عن موقف الرئيس.وشدد الشواشي على أنهم مازالوا يثقون في رئيس الجمهورية وهم ليسوا في قطيعة معه لكنه مطالب بسماعهم واستشارتهم وتشريكهم لأنهم تونسيون انتخبهم الشعب التونسي.