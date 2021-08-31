الدبيبة: الادعاءات المغلوطة لن تؤثر في عمق العلاقة مع تونس

أوضح رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، أن ما ورد من ادعاءات مغلوطة بشأن الأوضاع الأمنية بين تونس وليبيا لن تؤثر في عمق العلاقة الأخوية، وفق قولهوأضاف الدبيبة أن أوطاننا تعاني من مشكلة الإرهاب وتونس ليست استثناء قائلا "سنظل شعبا واحدا في بلدين".ويذكر أن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قال، في كلمة متلفزة مساء الجمعة، "هناك بعض الدول الجارة تتهمنا بالإرهاب"، مردفا أن "ليبيا حاربت الإرهاب في سرت وفي كل مكان ولا يمكن أن نقبل باتهامنا بالإرهاب وأنه تم إرسال وفد كبير لتونس للتفاهم معها بشأن هذه الاتهامات الغريبة".