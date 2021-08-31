غازي الشواشي: رئيس الدولة لا يفقه في الاقتصاد ولا يفرق بين المليار والمليون وبين الدولار والأورو

قال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021 انه بعد مرور أكثر من شهر على تفعيل الفصل 80 من الدستور من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتحقق الشيء الكثير.وأفاد في حوار عبر أمواج إذاعة " الديوان" الخاصة على أن حزبه يدعم الأفعال وليس الشعارات مؤكدا أن حزبه كان ينتظر أن تكون لرئيس الجمهورية رؤية لما فعّل الفصل 80 من الدستور.وأعرب الشواشي عن خيبة أمله من تقييم ما تحقق إلى حد الآن مذكرا بان البلاد بلا حكومة وبلا رئيس حكومة وبان وزارات سيادة مثل العدل والدفاع بلا وزراء وبان وزارة الفلاحة بلا وزير في مفتتح موسم فلاحي.وأضاف أن من يقوم بالإصلاحات ليس رئيس الدولة وإنما الحكومة قائلا بان رئيس الجمهورية بين انه ليس له برنامج اقتصادي.وتابع الشواشي " الرئيس اظهر انه لا يفقه في الاقتصاد ولا يفرق بين المليار والمليون وبين الدولار والأورو"، على حد تعبيرهوقال الشواشي أن الدولة متوجهة نحو الإفلاس في صورة عدم استخلاص الديون وذلك يتطلب الإسراع بتكوين حكومة تكون لها رؤية وبرامج.