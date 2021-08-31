الدستوري الحر يدعو النساء وعدد من الجمعيات للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام 'اتحاد علماء المسلمين'

وجه الحزب الدستوري الحر الدعوة إلى المنظمات الوطنية وأبرز مكونات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة والدفاع عن حقوق الإنسان و مدنية الدولة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية التي سينظمها قرب مقر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يوم 3 سبتمبر 2021 ابتداء من الساعة الرابعة و النصف بعد الزوال (16.30س).



وشدد الحزب على أنه يهيب بالنساء القياديات والمنخرطات في هذه المنظمات والجمعيات وغيرها وكافة مكونات القوى الحية في المجتمع للالتفاف حول هذه القضية الوطنية المشتركة "لاقتلاع الأخطبوط الجمعياتي الخطير الذي أسسه الإخوان منذ سنة 2011 لتقويض أسس الدولة المدنية والنظام الجمهوري والنموذج المجتمعي التونسي والتراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة".



وقد وجهت الدعوة لكل من الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل - المرأة العاملة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - غرفة النساء صاحبات الأعمال والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعيّة النّساء التّونسيات للبحث حول التنمية وجمعية النساء والقيادة وحركة صمـــود والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة والرابطة التونسية للحقوق السياسية للمرأة ورابطة الناخبات التونسيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية للتربية والأسرة.



