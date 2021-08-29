Babnet Babnet  Om Kalthoum - بعيد عنك  

هشام العجبوني يدعو سعيد إلى محاسبة المسؤولين الذين حوّلوا أموالا تحصلت عليها تونس إلى حسابات بالخارج

Publié le Dimanche 29 Août 2021 - 10:44قراءة: 0 د, 27 ث
طالب السبت 28 أوت 2021، النائب في البرلمان عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إحالة التقرير الذي قال إنه اطلع عليه والذي يتضمّن تفاصيل حول بعض المسؤولين الذين قاموا بتحويل وجهة أموال تحصّلت عليها تونس من دول أجنبيّة، إلى حسابات بالخارج.
وطالب العجبوني في تدوينة له عبر صفحته على الفايسبوك رئيس الدولة بمحاسبة هؤلاء المسؤولين و لما لا وضعهم قيد الإقامة الجبريّة في انتظار البت في التهم الموجهة إليهم، إذا كان هنالك شبهات جدية و إثباتات لا يرقى إليها الشك حول هذه الجرائم.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231458



En continu

Toutes les news

الأحد 29 أوت 2021 | 20 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:54 16:01 12:27 05:48 04:17
Babnet
29°
Babnet31°Babnet% 54:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
7.2 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2531°-2335°-2533°-2737°-27
  • Avoirs en devises
    19778,0

  • (27 aout)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28945 DT        1$ =2,79494 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 aout)   999,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة