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النهضة تقاضي صحيفة الأنوار من أجل نشر الإشاعات والمساس بالأمن القومي للبلاد

Publié le Vendredi 27 Août 2021 - 12:39قراءة: 0 د, 28 ث
أعلنت حركة النهضة، الجمعة 27 أوت، أنها قامت بتكليف المكتب القانوني برفع شكاية عاجلة ضد صحيفة الأنوار التونسية.
واشارت الحركة الي أنها ستقاضي الأنوار والصحفي "صاحب التحقيق الكاذب" وكل من سيكشف عنه البحث من الضالعين في "هذه الجريمة النكراء التي ترنو إلى المساس بالأمن القومي للبلاد ومحاولة الإساءة للسيد رئيس الجمهورية" حسب ما جاء في بيان الحركة.

يذكر أن صحيفة الأنوار تحدثت عن مخطط لاغتيال رئيس الجمهورية متورط فيه كل من زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وتركيا وأيضا إسرائيل وتحدثت عن محاولة لاستهدافه بصاروخ أرض جو حسب ما نقلته الصحيفة.

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