سيدي بوزيد: تنظيم تظاهرة تنشيطية بعنوان "معا نتطوع..معا نتغير"

نظمت دار الشباب حي الخضراء بسيدي بوزيد، يوم الأحد، تظاهرة تنشيطية بعنوان "معًا نتطوّع...معا نتغير" تتضمن مجموعة من الفقرات المتنوعة والأنشطة التفاعلية بهدف مزيد ترسيخ الروح التطوعية التي تجمع بين المتطوعين ورواد دار الشباب المذكورة للتحفيز على التغيير الإيجابي.وأفادت منشطة بدار الشباب حي الخضراء وصال السعيدي في تصريح لصحفية /وات/ أن التظاهرة قد انتظمت بهدف استثمار أوقات الفراغ في أنشطة مفيدة وتطوير المهارات الشخصية والمهنية للمتطوع ولعدد من رواد المؤسسة خاصة من الشباب وتعزيز جمالية المساحات الخضراء للمؤسسة.وذكرت أن فقرات التظاهرة تمثلت في تنظيف حديقة المؤسسة وتزويقها وأنشطة تفاعلية وفقرات تحسيسية وتوعوية حول ثقافة التطوع كقاطرة نحو التغيير الايجابي في المجتمع لحماية البيئة والاستفادة من أوقات الفراغ والحماية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر.وشارك في تنفيذ التظاهرة عدد من رواد دار الشباب حي الخضراء وفرع الكشافة التونسية بسيدي بوزيد.