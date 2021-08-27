صحيفة الأنوار: إسرائيل وتركيا والغنوشي خططوا لاستهداف طائرة قيس سعيد بصاروخ ارض جو

نشرت جريدة الأنوار اليوم الجمعة تحقيق كشف فيه أن الرئيس قيس سعيد نجا من مخطط معقد لاغتياله تورطت فيها عدة جهات من بينها تركيا وإسرائيل وجماعات اخوانية في ليبيا وتونس.وأكد التحقيق ان غرفة عمليات تركية خططت للعملية وكانت وراء التنسيق مع الموساد الإسرائيلي لنقل صاروخ ارض جو إلى مدينة جربة يوم 8 ماي الماضي بالتعاون مع ميليشيات ليبية لاستهداف طائرة كان سيستقلها قيس سعيد.وقالت الأنوار أن إقالة والي بن عروس في الفترة الماضية يأتي على خلفية مشاركته في المؤامرة وبمعرفته بمكان تخزين الصاروخ مضيفة ان أن الرئيس تحاشى ركوب الطائرة منذ زيارته إلى باريس قبل فترة وان زيارته إلى مطار قرطاج يأتي في إطار جهود مواجهة المخطط والكشف عن المتورطين.وقالت الصحيفة أن الموساد منزعج بعد القبض على عدد من عناصره في تونس على علاقة بالعملية.وافادت الصحيفة أن إحباط المؤامرة تم من خلال تفكيك الحاسوب الشخصي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حيث تم كشف اتصالاته بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان وزعيم تنظيم الإخوان في بريطانيا إبراهيم منير ورئيس الموساد.