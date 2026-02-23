Babnet   Latest update 08:36 Tunis

وزارة الصحة : اطلاق منصّة تجريبية من مستشفى سهلول لتلقي الشكايات والعرائض رقمياً

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 08:22 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اعلنت وزارة الصحة ،الاحد عن اعتمادها مستشفى سهلول بسوسة كموقع نموذجي أول لإطلاق تطبيقة رقمية مخصّصة لتلقي الطلبات والشكايات ومعالجتها.
واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تندرج في إطار استراتيجيتها لتحديث و إصلاح المنظومة الصحية وتحسين علاقة المرفق العمومي بالمواطن.


ووفق بلاغ الوزارة ستمكن هذه العملية من تسريع معالجة الشكايات والطلبات وربطها بالهياكل المعنية كما ستضمن تتبّعا واضحا وشفّافا لكل مطلب من مرحلة الإيداع وصولا الى مرحلة الغلق.

وستمكن هذه التطبيقة من أرشفة رقمية وتقليص الاعتماد على الورق و كذلك دعم الحوكمة عبر الحدّ من التعطيل والتلاعب وتكريس مقاومة الفساد من خلال التتبع والشفافية والمسؤولية.


وحسب وزارة الصحة سيتيح اعتماد مستشفى سهلول كموقع تجريبي " اختبار هذه التطبيقة الرقمية ميدانياً " مع ضبط التحسينات اللازمة لها ثم تعميمها تدريجياً على المستوى الوطني بما يعزّز جودة الخدمات ويحمي حقوق المرضى.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324110

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 23 فيفري 2026 | 5 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:36
18:10
15:39
12:40
06:58
05:32
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet21°
11° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-9
22°-9
22°-10
22°-10
20°-11
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>