وزارة الصحة : اطلاق منصّة تجريبية من مستشفى سهلول لتلقي الشكايات والعرائض رقمياً

اعلنت وزارة الصحة ،الاحد عن اعتمادها مستشفى سهلول بسوسة كموقع نموذجي أول لإطلاق تطبيقة رقمية مخصّصة لتلقي الطلبات والشكايات ومعالجتها.واوضحت الوزارة ان هذه الخطوة تندرج في إطار استراتيجيتها لتحديث و إصلاح المنظومة الصحية وتحسين علاقة المرفق العمومي بالمواطن.ووفق بلاغ الوزارة ستمكن هذه العملية من تسريع معالجة الشكايات والطلبات وربطها بالهياكل المعنية كما ستضمن تتبّعا واضحا وشفّافا لكل مطلب من مرحلة الإيداع وصولا الى مرحلة الغلق.وستمكن هذه التطبيقة من أرشفة رقمية وتقليص الاعتماد على الورق و كذلك دعم الحوكمة عبر الحدّ من التعطيل والتلاعب وتكريس مقاومة الفساد من خلال التتبع والشفافية والمسؤولية.وحسب وزارة الصحة سيتيح اعتماد مستشفى سهلول كموقع تجريبي " اختبار هذه التطبيقة الرقمية ميدانياً " مع ضبط التحسينات اللازمة لها ثم تعميمها تدريجياً على المستوى الوطني بما يعزّز جودة الخدمات ويحمي حقوق المرضى.