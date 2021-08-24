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حي النصر ... البومات صور لفتيات وجلبهن حسب رغبات الحريف والساعة بالف دينار

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 19:36قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - نجح اعوان و إطارات منطقة الامن الوطني بأريانة المدينة واثر سلسلة من المداهمات الأمنية لعدة شقق مفروشة بحي النصر من تفكيك عدة شبكات دعارة كانت تشغل فتيات وترسل صورهن للحريف الذي يتولى اختيار الفتاة التى سيقضي معها ليلته في شقة تتولى الشبكات المذكورة توفيرها مقابل الف دينار لليلة الواحدة .
وشملت الايقافات 35 منهما من بينهم فتيات وسماسرة واصحاب شقق.

باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.

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