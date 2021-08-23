الغنوشي يقرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة وإعادة تشكيله

أفادت حركة النهضة في بلاغ لها مساء يوم الاثنين، بأن رئيس الحركة، راشد الغنوشي، قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وإعادة تشكيله، "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وذلك تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي".
ودعا رئيس الحركة أعضاء المكتب التنفيذي لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد.
كما أكد على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية، برئاسة محمد القوماني، "من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه"، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة يضم 32 عضوا.
ودعا رئيس الحركة أعضاء المكتب التنفيذي لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد.
كما أكد على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية، برئاسة محمد القوماني، "من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه"، بحسب ما جاء في البيان ذاته.
يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة يضم 32 عضوا.
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