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الغنوشي يقرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي لحركة النهضة وإعادة تشكيله

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 22:54قراءة: 0 د, 28 ث
أفادت حركة النهضة في بلاغ لها مساء يوم الاثنين، بأن رئيس الحركة، راشد الغنوشي، قرر إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة وإعادة تشكيله، "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وذلك تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي".

ودعا رئيس الحركة أعضاء المكتب التنفيذي لمواصلة مهامهم إلى حين تشكيل المكتب الجديد.

كما أكد على مواصلة تكليف لجنة إدارة الأزمة السياسية، برئاسة محمد القوماني، "من أجل المساهمة في إخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه"، بحسب ما جاء في البيان ذاته.

يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة يضم 32 عضوا.

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