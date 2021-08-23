عبير موسي تؤكد توجيه استدعاءات لـ10 نواب بحزبها للتحقيق معهم

أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الإثنين 23 أوت 2021، أن 10 نواب من أعضاء كتلتها تلقوا استدعاءات للتحقيق معهم لدى الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة.وتابعت موسي، في فيديو مباشر على صفحتها الرسمية على فايسبوك ، أن هناك شكاية رفعها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إثر اعتصام نواب حزبها بالبرلمان احتجاجا على اتفاقية بين الحكومة وصندوق قطر للتنمية.وقالت إن هناك قضية رفعها عدد من المحامين لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وتتعلق بـ''ارتكاب جرائم على معنى الفصل 14 مادة 7 من قانون الإرهاب لسنة 2015 من أجل الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو بالبنية الأساسية للمرافق العمومية وذلك على خلفية اعتصام قامت به مع أعضاء كتلتها بالبرلمان لمنع الجلسة العامة من الانعقاد خلال فترة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية''.