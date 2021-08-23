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القناة الوطنية: ايقاف سليم الرياحي ... والأخير ينفي

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 20:06قراءة: 0 د, 35 ث
أعلنت القناة الوطنية //أخبار الثامنة// أنه تم ايقاف رجل الأعمال سليم الرياحي ... في اليونان وأن تونس تعمل على تسلمه في أقرب الأجال ...

من ناحية أخرى نفى رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر السابق سليم الرياحي اليوم الاثنين، خبر إيقافه في بلد أجنبي.

وكتب الرياحي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية

"أقرأ منذ ساعات خبرا حول ايقافي في بلد اجنبي وحيثيات أخرى مماثلة أجهل مصدرها أو من يقف وراءها...
الخبر عار عن الصحة تماما، لست فاسدا أو مجرما في حق وطني حتى أستحق نشر اشاعات بهذا القبح وسوء النية والحقد ، خاصة واني بعيد عن الساحة السياسية والوطنية وتجاذباتها منذ فترة طويلة.
شكرا لكل من سأل عني، انا بخير والحمد لله.."




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