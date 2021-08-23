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تفاصيل إيقاف تكفيري في المنستير حرّض على استهداف رئيس الجمهورية

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 09:40قراءة: 0 د, 29 ث
تحدث كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح، عن تفاصيل إيقاف عنصر تكفيري حرّض على استهداف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، من خلال تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وقال في مداخلة له اليوم على اذاعة "الجوهرة أف أم" إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنستير، تمكنت بعد معاينة التدوينات التي قام بتنزيلها و استشارة النيابة العمومية من إيقافه.

وأضاف أن الفرقة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بالعوينة قد تعهّدت بالبحث في انتظار إحالته على القضاء.
وأوضح بن صالح أن الشخص المذكور معروف بتطرّفه الفكري والديني.



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