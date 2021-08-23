باردو.. العثور على عازف بأحدى الفرق الموسيقية مقتولا وزوجته وابنيه

باب نات - عاين في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد حاكم التحقيق بالمحكمة الابتداىية بتونس جثة استاذ وعازف باحدى الفرق الموسيقية مقتولا وزوجته وابنيه احدهما اجتاز امتحان الباكالوريا وقد اذن برفعهم لمصالح الطب الشرعي لتشريحهم وتحديد اسباب الوفاة بدقة.





كما اذن بفتح بحث في الغرض ،وحسب التحريات الاولية فان خلاف نشب بين العازف وزوجته التى تشتغل استاذة فقام بقتلها ثم قتل ابنيها لما تدخلا لانقاذها واثر ذلك اقدم العازف على الانتحار شنقا .



