فيديو اليوم: مصطافون يلقون القبض على مهرب مخدرات

وكالات -

فوجئ عشرات من مرتادي شاطئ مليسينا الذين كانوا يستمتعون بأشعة الشمس في Sorvilan بمقاطعة غرناطة جنوبي إسبانيا بسماع صوت سفينة تابعة للحرس المدني كانت تطارد مركبًا صغيرًا على بعد أمتار قليلة من الشاطئ.لكن المشهد الذي وقع، السبت الماضي، لم ينتهِ عند هذا الحد، فقد توجه القارب مباشرة إلى الشاطئ وكاد يصطدم بأحد الموجودين، وسُمع صوت يقول خلال مقطع فيديو “إنه قادم إلى هنا. سوف ينزلان هنا”، ليتبين أن هناك اثنين من تجار المخدرات كان قاربهما مليئًا بحزم الحشيش.وفي التسجيل، شوهد اثنان يقفزان من القارب وكل منهما يحمل حقيبة في ذراعيه، قبل أن يركضا بلا هدف بعيدًا عن البحر.وبشكل غير متوقع، لاحق عشرات من مرتادي الشاطئ والسباحين والصيادين أحد المهربين وتمكنوا في النهاية من محاصرته وشل حركته على الرمال، واعتقل الآخر بعد لحظات من قبل الحرس المدني.وعلى الرغم من أن أول شخص واجه المجرم المزعوم كان رقيبًا خارج الخدمة من الحرس المدني، إلا أن تدخل مرتادي الشاطئ بشكل تلقائي لمساعدة السلطات في تأدية مهمتهم، كان أمرًا مثيرًا للغاية.ونُقل المشتبه بهما -البالغان من العمر 43 و32 عامًا- إلى السجن في سالوبرينيا على بعد 40 كيلومترًا من مكان احتجازهما، بعد ضبط شحنة بها 808 كيلوغرامات من الحشيش تقدر قيمتها بـ1.5 مليون يورو.