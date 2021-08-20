كورشيد: عندي معصرة والاف اشجار الزيتون وعمارة ومنزل في سيدي بوسعيد...انا لاباس عليّا 30 سنة محاماة خدمناها وعطات خيرها ‎‎

ندّد الوزير السابق ومؤسس مبادرة "الراية الوطنية" مبروك كورشيد بما اعتبره تشويها لشخصه والترويج الي أنه كناتري وحقق ثروة من التهريب والتجارة الموازية.وقال في حوار لبرنامج بلا قناع انه يملك معصرة والاف اشجار الزيتون وعمارة في مدنين ومنزل في سيدي بوسعيد اشتراه بعد بيع منزله في سكرة.وتابع قائلا "مالا يحبوني ندخل للسياسة لازم نكون زوالي ونمد يديا يا كريم متاع الله للي يسوى والي ما يسواش، انا لاباس عليا خدمت المحاماة، 30 عام محاماة خدمناها وعطات خيرها".