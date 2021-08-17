عضو الحملة الوطنية للتلقيح: pfizer سيتحصّل غدا على ترخيص لتطعيم التلاميذ

أعلن عضو الحملة الوطنية للتلقيح رياض دغفوس في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء، أنّ لقاح فايزر تقدّم بطلب للحصول على الترخيص لتطعيم الفئة العمرية الأقل من 18 سنة (من 12 إلى 15 سنة) .وأكّد أنّ فايزر تحصّل على موافقة لجنة المختصين ومن المنتظر أن يتحصل غدا على موافقة اللجنة التقنية من ثم الترخيص من طرف وزير الصحة .وقال إنّ لقاحات سينوفاك ومودرنا وفايزر تحصلوا على الترخيص في بعض البلدان لتطعيم هذه الفئة العمرية لكن تونس ستكتفي بفايزر في انتظار اجراء أكثر عدد ممكن من الدراسات العلمية.وأعلن رياض دغفوس أنّه فور الحصول على الموافقة والترخيص سيتم وضع استراتيجية تطعيم التلاميذ والتحقق من الكميات المتوفرة والأخرى التي من المنتظر أن تصل تونس قريبا، قبل دعوة التلاميذ للتلقيح، كاشفا أنّ حملة التلقيح للتلاميذ ستنطلق بالأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة .وقال إنّ اللجنة الوطنية للتلقيح خيّرت تطعيم الفئات التي تعاني من أمراض مزمنة والحوامل والأطفال بلقاح فايزر نظرا للكم الهائل من الدراسات التي أجريت على هذا اللقاح.أما بخصوص الوضع الوبائي العام، أعلن دغفوس أنّ جميع المؤشرات في تحسن، حيث سجلت المستشفيات نقصا في عدد الحالات التي تستوجب الايواء في أقسام الانعاش والاكسيجين حتى أنّ بعض أقسام الكوفيد أغلقت أبوابها، لكن في المقابل، شدّد دغفوس على ضرورة الانتباه والتقيّد بالاجراءات الوقائية.