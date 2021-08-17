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حمام سوسة: الاحتفاظ بـ5 موظفين بالبلدية ودار الشباب بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل

Publié le Mardi 17 Août 2021 - 09:55قراءة: 0 د, 24 ث
أكد اليوم الثلاثاء 17 أوت 2021، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 هيثم بوبكر، إيقاف 4 موظفين ببلدية حمام سوسة بولاية سوسة وموظف بدار الشباب بالجهة بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل عمره 16 عاما.

وأوضح بوبكر في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن مندوب حماية الطفولة بسوسة أعلم النيابة العمومية بحادثة اعتداء جنسي على قاصر عمره 16 عاما والده يعمل موظفا كذلك ببلدية حمام سوسة.

وأضاف أنه بمباشرة الأبحاث وإجراء التساخير اللازمة، تم الاحتفاظ ب5 أشخاص على ذمة القضية ومواصلة الأبحاث.




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