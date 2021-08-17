سعيد الخزامي على خطى لطفي العماري: مقاتلون من حماس يسعون لتنفيذ أعمال عنف لافشال قرارات الرئيس والتمهيد لانقضاض النهضة على الحكم

نشر الاثنين 16 أوت الصحفي والمدير السابق للتلفزة الوطنية سعيد الخزامي تدوينة تُذكّر بحديث الاعلامي لطفي العماري عن حفر عناصر من حركة المقاومة الفلسطينية حماس أنفاقا في الشعانبي.وأفاد الخزامي بان مقاتلين من حركة حماس يتسللون الي تونس للدعم في تنفيذ اعمال عنف لافشال قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد والتمهيد لانقضاض النهضة على الحكم.وأثارت تدوينة الخزامي جدلا واسعا واعتبرها النشطاء تدوينة مسمومة تفوح منها رائحة مخابراتية في اطار مخطط يستهدف تونس في الأيام القادمة بهدف التمديد في الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد منذ 25 جويلية.